Soulé nell'orbita della Fiorentina? Ranieri smentisce tutto: "Resta con noi, è il futuro della Roma"

Se il nome di Lorenzo Pellegrini è decisamente uscito dall'orbita Fiorentina dopo le indiscrezioni dei primi giorni di mercata, in casa Roma il club viola continua ad osservare con interesse le situazione di Cristante e Soulé.

Ranieri: “Soulé resta con noi”

Proprio su quest'ultimo, in vista del match di venerdì contro il Genoa, ha parlato il tecnico della Roma Claudio Ranieri: “Credo molto in questo ragazzo, credo che sia il futuro della Roma. Gli chiedo spesso di essere più pratico, e sta migliorando. Soulé resta qui con noi e avrà le sue opportunità per dimostrare il suo valore”.