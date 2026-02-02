Battuta d'arresto per Zappa? Il Cagliari non è convinto della formula e la Fiorentina...

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport la Fiorentina sta continuando la trattativa per portare a Firene il terzino destro del Cagliari, Gabriele Zappa.

Scontro di mercato

Secondo quanto rivelato dalla rosea il classe ‘99 sarebbe stato scelto per ricoprire il ruolo di vice-Dodò. Il calciatore rossoblù era stato messo sotto la lente d'ingrandimento anche dal Napoli, ma i risultati degli esami di Di Lorenzo hanno fatto rientrare l'allarme in casa partenpea, determinando l'abbandono della trattativa con gli isolani per Zappa.

Dubbi sulla formula

La Fiorentina invece continua la trattativa con il Cagliari, che però pare essere più complicata del previsto. I sardi infatti non avrebbero accettato la formula proposta dalla Fiorentina, cioè un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza viola. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo.