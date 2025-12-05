Rendimento positivo con l'arbitro designato per Sassuolo-Fiorentina. Tanta esperienza, ma anche prestazioni altalenanti...

L'AIA ha appena diramato le designazioni ufficiali per il quattordicesimo turno di Serie A. Per la Fiorentina, che scenderà in campo nell'anticipo di sabato pomeriggio, un arbitro con esperienza, ma con rendimento molto altalenante.

L'arbitro designato

Il direttore di gara sarà il figlio d'arte Luca Pairetto. Un arbitro che ormai stazione in Serie A da una decina di anni. Sarà la dodicesima partita della Fiorentina condotta dal fischietto della sezione di Nichelino, per ora l'andamento è positivo con 4 vittorie 4 pareggi e 2 sole sconfitte, l'ultima nel 2023 contro il Bologna. La squadra neroverde è invece il club in assoluto più arbitrato da Pairetto, con ben 29 gare dirette da Pairetto (12 V, 10 P, 6 S).

Gli assistenti

Assistenti saranno Bindoni e Scarpa come guardalinee e Ferrieri Caputi come quarto uomo. Il Var sarà Marini, mentre l'Avar sarà Fourneau.