La Fiorentina perde con l'Inter e scivola dietro l'Atalanta, con la Roma in agguato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un gol di Lautaro Martinez e il rigore sbagliato da Nico Gonzalez: su queste due situazioni si è decisa Fiorentina-Inter, a favore dei nerazzurri che hanno sbancato il ‘Franchi’ per 0-1. Per la squadra viola una recita già vista in tante altre situazioni, con una sterilità esasperante e un'occasionissima sprecata: in classifica ora è quinto posto, a pari merito con la Lazio.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 54, Juventus 53, Milan 46, Atalanta* 36, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Bologna* 33, Roma 32, Napoli* 32, Torino* 31, Genoa 28, Monza 28, Frosinone 23, Lecce 21, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Verona 18, Empoli 17, Salernitana 12. (* = una partita da recuperare).