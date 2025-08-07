Una tombola che la Fiorentina non può spendere: e allora ecco chi può fare davvero il vice Kean
Jacques Siwe
Sul fronte degli acquisti, per la Fiorentina resta aperta la questione vice Kean.
Troppi soldi
Serve un’alternativa valida là davanti e Fotis Ioannidis è un elemento che piace ma che viene valutato una tombola (i dirigenti del Panathinaikos continuano a chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro). Indubbiamente troppi soldi per una riserva.
Più facile arrivare su un giovane
Secondo La Nazione, la Fiorentina si è mossa anche su un giovane, che è anche la pista più accreditata, come Jacques Siwe del Guingamp (costo 5 milioni).
