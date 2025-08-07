​​
Una tombola che la Fiorentina non può spendere: e allora ecco chi può fare davvero il vice Kean

Redazione /
Jacques Siwe
Sul fronte degli acquisti, per la Fiorentina resta aperta la questione vice Kean

Troppi soldi

Serve un’alternativa valida là davanti e Fotis Ioannidis è un elemento che piace ma che viene valutato una tombola (i dirigenti del Panathinaikos continuano a chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro). Indubbiamente troppi soldi per una riserva. 

Più facile arrivare su un giovane

Secondo La Nazione, la Fiorentina si è mossa anche su un giovane, che è anche la pista più accreditata, come Jacques Siwe del Guingamp (costo 5 milioni).

