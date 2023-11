"Italiano è pronto per una squadra importante. Meglio giocare bene che vincere da provinciale come la Juventus a Firenze"

L'ex giocatore del Milan Walter De Vecchi ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della sfida di sabato sera tra i rossoneri e la Fiorentina: “Italiano è un allenatore che mi piace tanto, ha vinto tutti i campionati inferiori ed è in netta ascesa. Il suo calcio offensivo è entusiasmante, lo trovo pronto per sedere sulla panchina di una squadra importante. Arthur? Con Italiano si esalta, e comunque i tifosi viola non si devono meravigliare: d'altronde viene dal Barcellona".

E poi su Pioli: “Sta attraversando un momento complicato, ma in questi quattro anni ha fatto cose importantissime e ha grandi meriti. Anche a costo di perdere qualche partita è giusto giocare in un certo modo, non come la Juve che pur di vincere a Firenze si comporta da provinciale”.