Solo un grande spavento per Moreno: la commozione cerebrale contro l'Atletico Madrid e il ritorno agli allenamenti

Aveva destato preoccupazione in Spagna il brutto scontro tra Moreno, centrale argentino di proprietà della Fiorentina, e Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid, avvenuto lo scorso primo febbraio. I due, scontrandosi, avevano battuto la testa venendo immediatamente sostituiti entrambi.

Solo uno spavento

Il bollettino medico aveva restituito il verdetto: per il centrale oggi in forza al Levante si trattava di una commozione cerebrale che aveva lasciato ansia tra le fila dei rossoblù. Oggi, però, la bella notizia: solo un grande spavento per il centrale argentino, che ha iniziato la settimana tornando ad allenarsi coi propri compagni e sarà a disposizione del tecnico Luis Castro.