La Fiorentina è alla ricerca di un colpo in difesa. L'ultima idea si chiama Modibo Sagnan, franco-maliano in forza al Montpellier affrontato poco fa in amichevole. L'affare è alla portata del club viola: come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la richiesta dei francesi ammonta a circa 6 milioni di euro.

Le alternative per la difesa

Altri obiettivi? Nomi già noti. Tornano di moda infatti Marcos Senesi del Bournemouth e Josip Sutalo dell'Ajax, i cui cartellini sono decisamente più costosi rispetto a quello di Sagnan. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2026, ma per entrambi si parla di circa 20 milioni di euro. Si allontana Victor Lindelof, suggestione della scorsa settimana che non riprende quota.