Dragusin: “La Fiorentina è un club con grande storia e tradizione. Rendiamo memorabile la stagione del Centenario!”
Ha debuttato con la Fiorentina ieri sera il difensore romeno Radu Dragusin, che si è reso protagonista subito di una prova solida e di personalità contro il Benevento. Dopo la vittoria e il passaggio del turno in Coppa Italia l’ex Tottenham ha commentato l’esordio stagionale su Instagram.
’Fiorentina club di storia e tradizione’
“Bellissimo giocare la mia prima gara ufficiale con la Fiorentina. L’energia dei tifosi è tutto ciò che ti aspetteresti da una squadra con così tanta storia e tradizione. Rendiamo memorabile la stagione del Centenario, Forza Viola!”.
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