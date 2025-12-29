Paratici, niente filo diretto con Commisso. Il braccio destro del patron resta Ferrari

L’arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina non è in dubbio, ma non si concretizzerà prima del 5 gennaio.

I motivi del ritardo

I motivi son sempre gli stessi: gli impegni del Tottenham e la non semplice trattativa per liberarsi dai due anni di contratto rinnovati appena finito di scontare la squalifica.

Niente filo diretto

Intanto però emerge chiaro il fatto che il filo diretto con Rocco Commisso lo avrà sempre e solo il direttore generale, Alessandro Ferrari. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino che specifica anche che, per questo fatto, Cristiano Giuntoli ha declinato la proposta viola.

Paratici avrà carta bianca sul mercato e, ovviamente, sull’area tecnica, ma non si rapporterà al numero uno gigliato.