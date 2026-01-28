La Fiorentina aveva trovato l'identikit, non il nome. Invece adesso l'obiettivo in difesa è stato individuato: Axel Disasi. Centrale difensivo francese classe 1998, da tempo il Chelsea lo considera fuori dal progetto tecnico. Il club viola ha avuto contatti con i Blues e con l'entourage del calciatore, spingendo per il suo sì. La trattativa è definitivamente entrata nel vivo, adesso la chiusura potrebbe arrivare nelle prossime 24/48 ore. La Fiorentina deve comprendere le intenzioni del ragazzo e la fattibilità dell'operazione per formula e per parametri economici.

Disasi, si entra nel vivo. Mentre Ranieri…

Parlando sempre di difesa, c'è la possibilità che Disasi arrivi proprio in funzione di sostituire un altro calciatore nonostante il reparto abbia già la coperta piuttosto corta. Luca Ranieri può lasciare la Fiorentina, l'interesse del Torino non è certo una novità. E ci sarebbero anche le condizioni per chiudere, ma il club viola ne impone un'altra: acquisto a titolo definitivo e solo con soldi (richiesta sugli 8 milioni di euro). No alle contropartite tecniche, che invece i granata avevano provato a inserire, pure con l'ex viola Biraghi. Se non dovesse arrivare un'offerta consona, Ranieri non si muoverebbe da Firenze.

Qualche idea a centrocampo per sostituire Nicolussi

Dalla Premier League potrebbe arrivare anche un rinforzo da centrocampo. Vista l'imminente partenza di Hans Nicolussi Caviglia (ieri non convocato per motivi di mercato), direzione Parma, l'ultima idea per il centrocampo è Soungoutou Magassa. Il classe 2003 francese è un mediano, ma può fare anche da mezzala. Le parti restano in attesa di sviluppi, mentre sembrano tramontare le piste Mangala e Kjaergaard.

Nzola va da Grosso. Fazzini e Fortini…

Sul fronte uscite, potrebbero esserci imminenti novità. A partire da M'bala Nzola, tornato a essere un problema della Fiorentina e non più del Pisa. Adesso l'angolano sarebbe sempre più vicino al Sassuolo, con le parti che hanno trovato un accordo totale. Devono soltanto essere fissate le visite mediche, il club viola ha immediatamente dato il via libera. Attenzione anche alle situazioni di Jacopo Fazzini, che piace al Bologna di Italiano (e qui trova ben poco spazio), e dell'ormai solito Niccolò Fortini, il cui entourage ha avuto nuovi contatti con la Roma.