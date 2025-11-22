Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti è intervenuto a Radio Bruno per parlare della sfida di questo pomeriggio.

“La partita di oggi mi fa tornare in mente la canzone ‘Senza fine’ di Ornella Vanoni. Senza fine è il nostro amore per la Fiorentina, indubbiamente lo stiamo dimostrando anche in un momento sportivamente tragico come quello che stiamo vivendo adesso. Senza fine è anche la rivalità contro la Juventus: mi piacerebbe però che fosse una rivalità entro i limiti. Noi siamo ultimi ma anche loro, per quelle che sono le loro abitudini, non sono certo la squadra che faceva paura come un tempo".

“Nessuno avrebbe mai pensato che entrambe le squadre avrebbero cambiato allenatore”

Un commento anche sulla situazione sulle due panchine: “E' oggettivamente qualcosa di anomalo. Questo dimostra tutto quello che sono adesso le due squadre. La Juventus ha speso tanto negli ultimi anni, ma nei giorni scorsi è stata nuovamente costretta ad una ricapitalizzazione: non smettono mai di buttare soldi in società. Noi invece ne abbiamo buttati meno. I risultati però sono negativi e sotto gli occhi di tutti. Anche se noi chiaramente siamo messi molto peggio”.

“Kean non vede l'ora di esultare sotto la Fiesole. Vlahovic invece..”

Ha parlato anche dell'atmosfera che ci sarà allo stadio: “Ci saranno tanti duelli in campo, credo che quando gli ex scenderanno in campo la squadra che si troveranno davanti conterà poco. Un attaccante come Kean è chiaro che vorrebbe segnare ed esultare sotto la Fiesole, mentre per Vlahovic credo che ci sarebbe una maggior goduria visto che arriva da nemico. Sono convinto che i nostri difensori però, se il serbo dovesse giocare, faranno di tutto perche non segni”.

“Senza coreografia la Curva Fiesole farà comunque sentire il suo sostegno”

Un pensiero anche sulla mancata coreografia: “Credo che noi siamo una tifoseria da Champions league, e non lo dico per ruffianaggine. Purtroppo però la squadra non tiene il passo della curva. Cosa voglio dire? Se oggi non ci saranno striscioni o coreografie ci sarà comunque una Fiesole che farà di tutto per sostenere e spingere la squadra. I conti si fanno a fine stagione, adesso bisogna stare tutti uniti: e chi la vedrà da casa sono convinto che sentirà comunque il rumore dei tifosi anche dalla televisione”.

“Se Kean e Gudmundsson iniziano a dialogare tra di loro..”

Un'analisi anche su alcuni singoli: “Mi piacerebbe che questo pomeriggio Gudmundssons tornasse protagonista. Adesso devono venire fuori le qualità dei giocatori piu forti. Lui e Kean devono capire che fanno parte di una squadra, e che devono dialogare maggiormente tra di loro: Piccoli è stato bravissimo contro il Genoa. L'ex Juventus è uno dei migliori tre attaccanti in Italia, e sei due riescono a trovare sintonia tra di loro sono c**** amari per tutti”.