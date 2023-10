Il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli ha dunque patteggiato la propria squalifica: resterà fuori tutta questa stagione.

Coinvolto nel vortice della scommesse, la sua è stata una deposizione shock: “Ci devi tre milioni. Ti spezziamo le gambe”. Debiti ingenti del calciatore e anche minacce ricevute.

Le confessioni sconvolgenti fatte al procuratore federale, Giuseppe Chinè, le riporta Tuttosport: “Fu Tonali a suggerirmi di giocare su un sito illegale. Nell’Under lo fanno in tanti. Ho scommesso su tutto, anche su Toro-Milan: mai però sulla Juve. Ho chiesto prestiti a Gatti e Dragusin (40 mila euro circa ad entrambi ndr): ripagherò tutti. Disperato per i debiti, col Sassuolo feci un errore e piansi in panchina”.