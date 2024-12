A Radio Bruno ha parlato il giornalista Ernesto Poesio, commentando l'attuale stagione e momento della Fiorentina: “La squadra viola è una delle maggiormente migliorate rispetto allo scorso anno. Sta gestendo il suo percorso in Serie A come una protagonista del campionato. Poi basta guardare i numeri per capire che la sua posizione in classifica non è casuale: ha la miglior difesa, è tra le squadre che ha perso meno, ha vinto gli scontri diretti… C'è da dire che la Fiorentina è anche tanto italiana, c'è tanta conoscenza del nostro campionato nella rosa.

Tanto merito bisogna darlo alla coppia Comuzzo-Ranieri, che in quattro mesi ha avuto una grandissima crescita. A gennaio non serviranno rivoluzioni. Serve andare da Palladino e chiedergli cosa gli serve. Se questa squadra fa sognare? No, fa essere ambiziosi".