L'attaccante del Benfica ed ex Fiorentina Arthur Cabral è stato decisivo nell'accesso dei lusitani all'Europa League (terzi nel girone), con il suo primo gol in Champions. Ecco le sue parole dopo l'incontro di ieri: “Sto lavorando tantissimo. Ho sempre cercato di far vedere la mia versione migliore tutti i giorni, in ogni partita e in ogni allenamento. Non nego che l’ultimo fine settimana, per me, è stato molto complicato. Ho passato un periodo tosto, ero molto triste. Ma questo è il calcio”.

E aggiunge: “Abbiamo due partite a settimana, senza troppo tempo per pensare a cosa succede prima. Avevo davvero tanta voglia di entrare e dare mano per raggiungere i nostri obiettivi, per fortuna ce l’ho fatta. Il gol in Champions League credo sia il sogno di ogni calciatore. Ma ci tengo a scusarmi ancora per quello che è successo, mi pento molto del gesto insolito”.