Troppa Inter per il Venezia: a San Siro finisce in goleada

Dopo le vittorie di Atalanta e Napoli, anche l'Inter di Chivu trova il successo in questo turno di Coppa Italia.

I nerazzurri hanno strapazzato la compagine veneta del Venezia, formazione retrocessa la scorsa stagione dalla Serie A da cui la Fiorentina ha prelevato Nicolussi Caviglia.

A Milano è finita 5-1 per i padroni di casa con una doppietta di Thuram, una rete di Bonny e il gol della bandiera per i lagunari è arrivato solo nella ripresa. Insomma, un Inter in gran forma quella vista stasera sul prato di San Siro.