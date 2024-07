Biasin: "Fossi in Zaniolo sceglierei l'Atalanta rispetto alla Fiorentina. Bonaventura? Adesso deve abbassare il livello"

Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio intervenendo anche sul possibile futuro di Zaniolo. Queste le sue parole sulla sua scelta tra Fiorentina e Atalanta:

“Fossi in lui sceglierei l'Atalanta, perché Gasperini riuscirebbe a resuscitare chiunque. Mi affiderei a lui. Adesso l'ex Roma ha bisogno di rinascere e anche se la Fiorentina gli darebbe un altro tipo di dimensione, adesso credo che la migliore scelta per lui sia la Dea. Bonaventura? Deve abbassare il livello scegliendo un progetto interessante come potrebbe essere quello del Como”.