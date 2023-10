Montolivo: "Fischi per Lukaku? Per me non fu un problema al Franchi. Anzi, ho fatto pure gol alla Fiorentina"

Riccardo Montolivo, ex centrocampista viola ai tempi di Prandelli, oggi opinionista per Dazn ha commentato il ritorno di Romelu Lukaku a Milano con la maglia della Roma, facendo un parallelismo con il suo a Firenze, quando vestiva la casacca del Milan:

“È successo anche a me (di essere fischiato dal pubblico ndr) quando sono andato via dalla Fiorentina. Sono tornato a Firenze l’anno dopo con la maglia del Milan e stavamo lottando per un posto in Champions League proprio contro la Fiorentina".

Infine: "Era uno scontro diretto. La partita per me è stata molto rumorosa, io ero carico, ho fatto gol, un dettaglio. Penso che valga lo stesso per Lukaku, sarà carico”.