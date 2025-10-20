Sabatini riesce a contraddirsi da solo: "Il rigore per il Milan c'è, ma le proteste della Fiorentina sono legittime"

Il noto giornalista Sandro Sabatini ha commentato la partita fra Milan e Fiorentina, terminata 2-1 per i rossoneri, sul proprio canale YouTube. Al centro dell'analisi di Sabatini, inevitabilmente, anche il tanto discusso rigore.

Le colpe di De Gea

“Il vantaggio della Fiorentina, nato da una combinazione casuale, ha fatto cambiare marcia al Milan, che si è aggrappato Leao. Il portoghese, sul primo gol, ha trafitto De Gea con una conclusione da oltre venti metri. Il pallone rimbalza un paio di volte e lo spagnolo non sembra impeccabile nel tentativo di parata”.

Il rigore per il Milan

“Il rigore? Parisi prende per il colletto Gimenez, che non fa niente per restare in piedi, ma la manata e la trattenuta ci sono. A termine di regolamento il rigore c'è, ma le proteste della Fiorentina sono legittime”.