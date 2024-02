Il 2024 maledetto per la Fiorentina: Soltanto quattro squadre hanno fatto peggio. E due di queste quattro hanno vinto solamente con i viola

Menomale che c'è la Salernitana (e poco altro). Questo 2024 che è iniziato da due mesi è assolutamente negativo per la Fiorentina che in 7 partite di campionato giocate ha collezionato solamente 5 punti, con una media (da retrocessione) di 0,71 punti a gara.

Quattro squadre hanno fatto peggio

Poche, pochissime squadre hanno fatto peggio dei viola. La Salernitana è un caso a sé stante, perché è ultima con un solo punto all'attivo (media 0,14), poi ci sono Frosinone, Sassuolo e Lecce a 4 punti e troviamo la Fiorentina appaiata al Cagliari con 5.

…ma due di queste quattro hanno battuto i viola

Una particolarità che riguarda Sassuolo e Lecce: una sola vittoria fin qui per loro nel 2024 e indovinate con chi l'hanno ottenuta? Se avete risposto Fiorentina avete indovinato.

E ci sono quelle che volano

Per contro vola l'Inter, a punteggio pieno in questo anno solare con 18 punti in 6 gare (deve recuperare una partita), seguita dall'Atalanta che ha fatto 16 punti in 6 partite. Poi il Milan (16 punti sì come l'Atalanta, ma in 7 match) e il Bologna che ha portato a casa 14 punti in 7 incontri con una media perfetta di 2 punti a partita.