La Fiorentina butta via la partita e salva Baroni: "Cosa avrà pensato Cairo di Vanoli, dopo averlo cacciato?"

Piuttosto duro Tuttosport con il Torino che ieri ha strappato un punto proprio nel finale di gara al Franchi. Secondo il quotidiano il pareggio concesso dalla Fiorentina nel finale ha anche salvato Marco Baroni, che rischiava di essere avvicinato proprio dalla squadra viola in classifica. Secondo il quotidiano però la squadra viola meritava ben più di quella granata, dignitosa solo nella reazione nel finale.

E poi un appunto al presidente Cairo, ieri presente in tribuna: “Chissà quale sarà stato il primo pensiero di Urbano Cairo, appena l'arbitro ha decretato la fine della sfida tra Vanoli, l'allenatore che lo scorso anno cacciò perché deluso dai risultati e da certe dichiarazioni in sala stampa, e Baroni, l'allenatore che ha scelto per sostituirlo. Risultati come questo 2-2 raccontano che le ambizioni sono distanti dal suo Torino”.