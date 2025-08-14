Le operazioni che restano in ponte e la grande differenza rispetto al passato. Quello sguardo agli ultimi giorni d'agosto

La Fiorentina sta vivendo una fase di attesa sul fronte mercato; i ruoli che restano da coprire con innesti mirati ormai sono noti da tempo, ma le operazioni, si legge stamani su La Nazione, potrebbero concretizzarsi soltanto nella parte finale delle trattative.

Tocca aspettare

Probabilmente dunque, tocca attendere gli ultimi giorni d'agosto per vedere altri nuovi innesti. D'altra parte la Fiorentina è stata spesso abituata a fare così nella gestione Pradè, anche se quest'anno, il ds ha comunque consegnato a Pioli una squadra in larga parte già pronta per l'inizio del ritiro estivo. Ed è questa certamente una grande differenza.

Le operazioni in ponte

Per inciso dovrebbero essere due-tre le operazioni che verranno fatte in entrata prima della fine del mercato: un uomo a destra, un attaccante e, probabilmente, anche un centrocampista.