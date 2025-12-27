Basile: "Non si fa industria con persone incompetenti ma fedeli. Mediacom peggior compagnia del mondo, Fiorentina la peggior società"

Massimo Basile, giornalista e tifoso della Fiorentina, ha commentato sulla propria pagina Facebook dopo l'ennesima sconfitta dei viola che chiude così una seconda parte di 2025 impresentabile.

Il commento

“Un modello industriale fondato su persone incompetenti ma fedeli non è mai vincente, non lo è in nessun settore e in nessuna latitudine. C’è un gruppo su Facebook che riunisce migliaia di clienti furibondi con l’azienda americana della proprietà che fornisce la connessione internet nell’America rurale. Lì parlano di “peggiore compagnia al mondo”, noi di “peggiore società della storia”. La differenza è che lì non si retrocede”.

L'evidente riferimento è alla Mediacom, società di telecomunicazioni gestita da Commisso.