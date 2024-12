Kayode non più intoccabile: stavolta tre club della Premier possono convincere la Fiorentina

Sembrava impossibile come scenario, anche dopo la resistenza della scorsa estate, e invece il pressing su Michael Kayode stavolta può andare a segno. Lo portano avanti tre club di Premier League, secondo La Nazione: Brighton, Brentford e Aston Villa, con un esito che può sovvertire quello estivo. La Fiorentina non lo giudica più intoccabile e tenerlo per fargli fare l'eterna riserva di Dodo rischia solo di svalutarlo. Per questo la cessione del classe 2004 può essere la strada giusta per gennaio.