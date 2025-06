In sei dicono addio alla Fiorentina: 11,2 milioni solo in parte giustificati

La questione Gudmundsson fa eccezione, tutti gli altri giocatori arrivati in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, se ne ritorneranno ai loro club di appartenenza.

Sei addii

Si tratta di sei calciatori, ovvero: Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Folorunsho e Zaniolo. Chi per un motivo, chi per un altro, nessuno di questi ha convinto il club di Commisso a fare uno slancio economico per completare l'acquisizione.

11,2 milioni

Tutti prestiti onerosi però che alla Fiorentina qualcosa sono costati. Quanto? Esattamente 11,2 milioni di euro. Ma mentre per Adli, Cataldi e Bove (almeno fino a quando non ha avuto il malore che ne ha segnato stagione e carriera) questi soldi hanno trovato una giustificazione, non altrettanto si può dire per Colpani, Folorunsho e Zaniolo che non hanno inciso o lo hanno fatto davvero in modo marginale.