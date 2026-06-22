Ripa: "Con un buon settore scoting risolvi il problema degli ingaggi. Solomon? Paratici può aspettare che non lo voglia nessuno"

L'ex Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio, intervenendo sul mercato che potrebbe fare la società viola nelle prossime settimane.

Le parole di Ripa

“Il prossimo mercato sarà all'insegna della riduzione del monte ingaggi. Serve prendere gente giovane che per un paio di anni ti può dare respiro e che possa crescere. Con un buon settore scouting queste cose le puoi fare. Basta vedere il Como, che come ingaggi è sotto quello della Fiorentina”.

Sugli esterni

“Le prime mosse della società viola saranno sugli esterni, minimo dovrebbero essere quattro. Solomon? Paratici conosce bene l'agente, può aspettare che non lo voglia nessuno per poi strapparlo a una cifra inferiore ai 10 milioni concordati per il riscatto”.