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Da destra a sinistra, la difesa della Fiorentina sta per cambiare volti

Redazione /
Destiny Udogie
Destiny Udogie
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Da destra a sinistra, passando per il centro. Potrebbero cambiare radicalmente i volti dietro in casa Fiorentina

Destra

Su questo argomento scrive La Nazione che per la fascia destra il profilo che convince maggiormente resta quello di Brooke Norton-Cuffy, operazione che potrebbe chiudersi attorno a 13 milioni di euro più bonus. 

Centro e sinistra

Al centro continuano i contatti esplorativi per Radu Drăguşin, ipotizzando un prestito, e per Caleb Okoli. Sulla corsia mancina rimangono d'attualità le candidature di Destiny Udogie e Matteo Ruggeri

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