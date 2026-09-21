S. Sabatini: "I tifosi viola non sono mai contenti. Fagioli di un'altra categoria, ma a volte lo fischiano. Mastantuono? Ora vale Soulè"

A Radio Sportiva ha parlato Sandro Sabatini, opinionista e giornalista di Sport Mediaset. Questo il suo commento sulla Fiorentina.

Sul passato viola

“I tifosi della Fiorentina non sono mai contenti. La Fiorentina dei Della Valle, che erano anche editori della Gazzetta dello Sport, arrivava quarta o quinta e giocava in Europa, in Champions. Tra Fiorentina e Torino, Cairo non si è mai tolto le soddisfazioni che si sono tolti i Della Valle. Ma in vent’anni di presidenza a Firenze non hanno mai vinto nulla”.

Sulla partita

“Quella tra Fiorentina e Napoli è stata una bellissima partita. Fagioli ha preso una traversa, De Gea ha fatto due miracoli a dieci minuti dalla fine. Non so cosa si aspettassero i tifosi napoletani. Con Vanoli, altro allenatore sottovalutato, la Fiorentina è un’altra squadra rispetto a quella di Grosso: come il giorno e la notte. Non credo che molte squadre giocheranno con più apertura e coraggio rispetto al Napoli visto oggi a Firenze. Non è stata una partita banale”.

Su Mastantuono e non solo

“A me Mastantuono nelle prime tre partite non mi aveva convinto. Poi viene dal Real Madrid, la mia era una frase infelice su di lui, ma mica una bestemmia. L'ho visto giocare contro il Napoli. E' bravo e ha talento, può migliorare ma al momento vale Soulé. Quindi non me la sento di dire che diventerà un campione. Uno fa le opinioni, a me piace ricordare anche quelle che sbaglio. Ha fatto una discreta partita. Per me Fagioli è di un'altra categoria. Tutti gli altri sono un pochino meno bravi, compreso Mastantuono. Senza McTominay e Anguissa io non vedo grossa differenza tecnica tra il centrocampo del Napoli e quello della Fiorentina".