Nicassio: “Il recupero di Castrovilli è stato veloce anche grazie al suo fisico. Vi dico in quale posizione dovrebbe farlo giocare Italiano”

Gigi Nicassio, primo allenatore di Gaetano Castrovilli, è stato contattato da Radio Sportiva per commentare il rientro in campo dopo l’infortunio del suo ex giocatore:

“Oggi sono molto felice nel leggere e sentire che tutti parlano del rientro di Gaetano. Il suo recupero è stato agevolato anche dalle sue caratteristiche fisiche. Ha giocato una quindicina di minuti, entrare e fare subito gol gli avrà sicuramente alzato il morale“.

E ancora: “Agli inizi non sapevo se farlo giocare davanti alla difesa, lui saprebbe muoversi anche in posizione arretrata. Italiano potrebbe farlo giocare anche in una mediana a due, con un centrocampista fisico di fianco. Sono certo che ritornerà più forte di prima perché è giovane e nel pieno della sua maturità agonistica, non avrà difficoltà a ritrovarsi. Farà rivedere a tutti il Castrovilli di prima“.