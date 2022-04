Nico Gonzalez ancora decisivo… eppure quella scelta di Italiano continua a non convincere

C’è solo una cosa che si può rimproverare a Nico Gonzalez, emersa anche contro l’Empoli soprattutto nel primo tempo. Stiamo parlando della tendenza da parte dell’esterno della Fiorentina a sbagliare l’ultima giocata, o meglio di arrivarci senza sapere bene cosa fare. Spesso e volentieri Gonzalez non ha problemi a scappare via sulla fascia e arrivare in area di rigore, ma è proprio qui che sorgono le difficoltà. Giocando a piede invertito si ritrova costretto a rientrare sul sinistro per calciare, cosa che al momento non sembra esattamente nelle sue corde.

Eppure nonostante ciò Nico Gonzalez continua a essere decisivo in un modo o nell’altro, anche quando non segna. Con i tanti gialli o addirittura rossi procurati agli avversari, da ultimo quello a Luperto. Oppure con gli assist, vedi i pallone serviti a Torreira contro l’Inter o a Piatek contro l’Atalanta al Franchi. Insomma Nico Gonzalez incide eccome nei risultati della Fiorentina, eppure questo sembra non bastare.

Permane, infatti, l’impressione che un giocatore del genere debba e possa fare di più, magari proprio sul piano dei tiri in porta e dei gol. Italiano ha più volte detto di aspettarseli, ma forse proprio la sua insistenza a schierare Nico a destra è il motivo per cui non arrivano. Quella giocata “alla Robben“, tanto per intenderci, sembra proprio non essere nelle corde dell’argentino almeno per adesso. E allora, fermo restando che Italiano vede i giocatori tutti i giorni e avrà i suoi motivi per fare certe scelte, lascateci quantomeno il beneficio del dubbio. Chissà che Nico Gonzalez non potrebbe essere ancora più decisivo se giocasse sul suo piede preferito.