Nico Gonzalez: “Ansia per il Mondiale? Adesso penso solo alla Fiorentina e alla partita contro il Napoli”

A ESPN Argentina ha parlato l’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, per parlare della squadra viola e del Mondiale che giocherà con l’Argentina alla fine dell’anno in Qatar: “Ansia per il Mondiale o per il sorteggio dei gironi? Ancora non ci penso, devo essere sincero. Mi sto concentrando sulla Fiorentina e sulla partita di domenica contro il Napoli. Ovviamente però non vedo l’ora che si avvicini il Mondiale, per vedere la lista dei convocati. Però adesso sono tranquillo”.

E ancora: “”Ho seguito il sorteggio del girone e sto seguendo gli avversari. Il Messico lo conosciamo perché ci abbiamo giocato diverse amichevoli. Anche la Polonia è forte, siamo a conoscenza delle loro qualità. Il terzo avversario, l’Arabia Saudita, la dovremo studiare. Con Scaloni non c’è da preoccuparsi perché prepara e analizza attentamente tutti gli avversari”.