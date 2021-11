Nico Gonzalez e Pulgar: non convocati con la Fiorentina ma chiamati dalle nazionali. La situazione

Non ci sono nella lista dei convocati della Fiorentina per la sfida contro la Juventus Nico Gonzalez e Erick Pulgar. L’argentino è ancora positivo al Covid-19, mentre il centrocampista cileno sta proseguendo le terapie individuali per recuperare dall’infortunio. Nonostante i due viola non siano a disposizione di Italiano, le rispettive nazionali li hanno chiamati per gli impegni nelle qualificazioni al mondiale 2022. Rimane da capire se effettivamente i due giocatori della Fiorentina viaggeranno verso il Sudamerica tra qualche giorno.

Erick Pulgar raggiungerà il ritiro del Cile nonostante le sue condizioni fisiche non siano ottimali. Il rischio è quello già corso con Dragowski qualche settimana fa, con il portiere ritornato a Firenze solo dopo poche ore dal suo arrivo in Polonia visto l’infortunio.

Per quanto riguarda Nico Gonzalez invece, l’argentino non può attualmente viaggiare data la sua positività al Coronavirus e la sua partenza è legata ai tempi di negativizzazione. Se l’attaccante viola non guarisse entro l’inizio della prossima settimana potrebbe non partire verso l’Argentina, rimanendo così a Firenze senza rispondere alla chiamata della propria nazionale. Più alte al momento le possibilità che Gonzalez rimanga in Italia, con la Seleccion argentina che potrebbe “sconvocarlo”.