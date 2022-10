Niente acqua calda nello spogliatoio della Fiorentina: giocatori e staff costretti a fare la doccia in albergo

In queste ore sta circolando in rete un video dello spogliatoio della Fiorentina al termine della partita di ieri contro gli Hearts. A tal proposito, anche per fare chiarezza di fronte a delle immagini che rischierebbero di mettere in cattiva luca la squadra, la Fiorentina fa sapere che al termine della gara i calciatori sono stati costretti a fare la doccia in albergo.

Questo perché nel loro spogliatoio non funzionava l’acqua calda. Dopo due ore di pioggia presa in campo, squadra e staff sono dovuti correre via dallo stadio per tornare in albergo e finalmente potersi fare la doccia.