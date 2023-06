Niente Barcellona per Amrabat: i blaugrana pronti a chiudere il colpo a centrocampo… dai campioni d’Europa

Per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, sembra sfumare definitivamente la pista Barcellona. Il centrocampista marocchino e i catalani sono stati vicinissimi al matrimonio subito dopo il Mondiale in Qatar, ma le esigenze economiche del club non coincidono con le richieste della Viola.

I Blaugrana, dunque, corrono ai ripari risparmiando soldi da investire. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano, Ilkay Gundogan ha già firmato per il Barcellona. Il giocatore ha dato piena disponibilità a trasferirsi a parametro zero, dopo la gloriosa e memorabile avventura con i campioni d’Europa del Manchester City. Adesso, ad Amrabat, rimane una sola opzione per giocare nella Liga che tanto desidera.