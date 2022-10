Niente da fare per due ‘big’ in casa Spezia: non ci saranno contro la Fiorentina

Il prossimo impegno della Fiorentina, senza considerare quello di domani in Conference League contro il Basaksehir, è previsto per domenica alle ore 15, al Picco di La Spezia. I bianconeri, intanto, si preparano per ospitare la Viola e per tornare a vincere dopo quattro turni di campionato senza successo.

Come riporta calciospezia.it, la squadra di Gotti ha svolto regolarmente l’allenamento mattutino. Due gli assenti, che non ci saranno contro la Fiorentina: Viktor Kovalenko e Simone Bastoni. Sono entrambe situazioni delicate, con i due giocatori che rischiano di rientrare in campo anche dopo la sosta.