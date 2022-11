Niente da fare per Torreira, ancora in panchina con l’Uruguay. Titolarissimo un altro ex Fiorentina

Alle 20 scenderanno in campo Portogallo e Uruguay, in una partita decisiva per le sorti del girone H del Mondiale 2022. Nella formazione sudamericana, per la seconda volta consecutiva, non compare il nome dell’ex Fiorentina Lucas Torreira che contro la Corea non era nemmeno entrato a gara in corso. Titolarissimo invece un altro ex viola, ovvero Matias Vecino, colonna portante dell’Uruguay.

Di seguito le formazioni ufficiali di Portogallo-Uruguay:

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Ruben Neves, Bruno Fernandes, William Carvalho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Allenatore: Fernando Santos.

Uruguay (3-5-2): Rochet; Gimenez, Godin, Coates; Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera; Cavani. Nunez. Allenatore: Diego Alonso.