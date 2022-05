Niente Europa per l’Atalanta, Musso: “I tifosi e la città la meritano, dispiace moltissimo”

Il calciatore dell’Atalanta Juan Musso ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter, commentando la sconfitta contro l’Empoli e l’esclusione da tutte le competizioni europee. Ecco alcune delle sue parole: “I tifosi e la città di Bergamo meritano l’Europa. Dispiace tantissimo non aver raggiunto l’obiettivo. L’anno prossimo torneremo più ambiziosi per portare l’Atalanta più in alto possibile”.

I tifosi e la città di Bergamo meritano l’Europa e anche ieri l’hanno dimostrato. Dispiace moltissimo non aver raggiunto l’obiettivo ma l’anno prossimo torneremo più determinati e ambiziosi per portare l’@Atalanta_BC il più in alto possibile. Sempre #ForzaAtalanta ! pic.twitter.com/dFTXFuvmqc — Juan Musso (@musso_juan) May 22, 2022