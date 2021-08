Niente Fiorentina ed Europa per il giovane talento Thiago Almada. La destinazione del trequartista argentino…

Niente Europa per Thiago Almada. Il trequartista argentino del Velez (classe 2001) è praticamente un nuovo calciatore dell’Atlanta United. Come scrive Calciomercato.com, il club statunitense ha trovato l’accordo per acquistare il suo cartellino sulla base di 13 milioni di euro. Reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, il giovane talento è pronto a firmare un contratto fino a dicembre 2025. Seguito in passato dall’Inter e dalla Fiorentina, Thiago Almada era anche nel mirino del Marsiglia.