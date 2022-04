Noia, lieve paura e poca voglia di farsi male: Empoli e Spezia si dividono la posta e un bel pezzo di salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Continua la lunga serie di non vittorie da parte dell’Empoli che contro lo Spezia cercava l’acuto decisivo per archiviare, o quasi, la pratica salvezza. Invece è finita 0-0 e il punto tutto sommato fa comodo a entrambe, che si allontanano di un passettino dal terz’ultimo posto. Una gara contraddistinta dalla noia e anche da un certo grado di timore nel buttare all’aria i piani: non un gran pomeriggio di calcio insomma.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 67, Napoli 66, Inter* 63, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Verona 45, Sassuolo 43, Torino* 38, Udinese**, Bologna*, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*Una partita in meno