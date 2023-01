In casa Salernitana, dopo l’esonero di Nicola, c’è un nome a sorpresa per il sostituto. Secondo quanto riportato da goal.com, in pole per il posto vacante sulla panchina campana c’è Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, attualmente al Rapid Bucarest, al quarto posto nel campionato rumeno.

Sarebbe dunque lui il prescelto di Iervolino per prendere le redini della Salernitana, con Mazzarri, Di Francesco e Semplici le altre piste. La Fiorentina lo aveva ritrovato poche settimane fa da avversario in amichevole, adesso se lo potrebbe trovare contro anche in campionato.