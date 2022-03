Non bastava lo score basso, a far dannare Gonzalez c’è anche la febbre: l’argentino tiene in apprensione Italiano

Un forte attacco febbrile che evidentemente l’aveva condizionato sabato scorso prima del match con il Sassuolo e che lo ha costretto agli appena 19 minuti tra Mapei Stadium e Coppa Italia contro la Juventus. Per Nico Gonzalez la condizione è ancora precaria secondo quanto riportato da La Nazione e la sua presenza per domani contro il Verona resta a rischio, anche se poi Italiano con sé l’ha sempre portato. Certo, un attacco febbrile di quelli particolari, rispetto agli standard che dopo qualche giorno lasciano in pace l’atleta ma di fatto l’esterno classe ’98 non è ancora al 100%. Per Gonzalez c’è sempre la questione del basso score da risolvere tra l’altro e di certo in queste condizioni l’impresa sarà forse ancora da rinviare.