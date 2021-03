“Non capisco come la Fiorentina possa essersi trovata in questa situazione. Non è giusto scaricare le colpe solo su Biraghi e Pezzella”

L’ex difensore della Fiorentina Antonio Dell’Oglio ha parlato così a Lady Radio della situazione dei gigliati: “Non capisco come la Fiorentina possa essersi trovata in lotta per non retrocedere. Centrocampo? Prandelli può fare tante scelte a seconda dell’avversario. Penso che un centrocampo come ha la Fiorentina non ce l’abbia nessuna squadra a parte le prime cinque o sei. Biraghi? L’esperienza che ha fatto all’Inter lo ha sicuramente migliorato. Quando le cose non vanno bene si cerca sempre un capro espiatorio. Mi sembra eccessivo prendersela solo con lui o con Pezzella”.