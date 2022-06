“Non capisco perché la Fiorentina si sia incaponita sulle commissioni per Torreira. E’ uno dei migliori quattro registi di questa stagione. Sarebbe perfetto per la Juventus”

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, ospite a TMW Radio, ha parlato del mercato della Fiorentina e delle mosse della dirigenza viola “Ci sono contatti con Sensi e Mandragora, poi può chiudere per Dodò dello Shakhtar”.

Poi su Torreira ha aggiunto senza mezzi termini: “Non capisco perché a Firenze si siano incaponiti sulle commissioni per Torreira. Ce ne sono pochi di centrocampisti come lui, è uno dei migliori quattro registi di questa stagione e secondo me sarebbe perfetto per la Juventus. Non capisco perché i bianconeri non si siano ancora interessati. La Roma anche potrebbe interessarsi, la Lazio non più perché ha acquistato Marcos Antonio”.