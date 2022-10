Non c’è altro modo di vederla se non come una bocciatura. E quei 15 milioni pesano

Esce Jovic, entra… Saponara. Ma come Saponara? Sarà stata più o meno questa la reazione di molti tifosi viola alla sostituzione all’intervallo effettuata da Vincenzo Italiano per preservare il serbo in vista delle partita di campionato. E Cabral? Cabral in panchina. Per lui solo gli ultimi 5 minuti di una partita che non aveva più niente da dire da circa 40 minuti.

Uno scampolo che sa di bocciatura. Anzi è proprio una bocciatura. Italiano ha scelto di puntare su Jovic per l’attacco e per farlo gli serve continuità. L’alternanza non ha giovato a nessuno e il brasiliano adesso è tra gli ultimi nelle gerarchie in attacco. Dopo la sosta, ha collezionato 7 minuti in 4 presenze. Da gennaio solo 3 i gol. 15 i milioni spesi per portarlo a Firenze dal Basilea. Che ora pesano, come un macigno. Lo scrive il Corriere dello Sport.