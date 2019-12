Nella prossima sessione di mercato Bryan Dabo dirà con tutta probabilità addio alla Fiorentina. Per lui non c’è stato mai posto con Vincenzo Montella e difficilmente cambierà qualcosa, anche con l’arrivo di Beppe Iachini. Oltre al Lecce (LEGGI QUI), anche la Spal è interessato al centrocampista viola. Gennaio sarà un mese importante anche per il club di Ferrara, che dovrebbe salutare Sala, Salamon, Jankovic e Kurtic. Senza dimenticarsi di Petagna, nel mirino della Fiorentina. In vista della lotta salvezza, la Spal deve rinforzarsi e Dabo potrebbe essere il profilo giusto.