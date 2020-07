“Non ho deciso se rinnoverò o meno col Verona”. Juric apre ad altri scenari?

Il tecnico del Verona Ivan Juric in conferenza stampa ha parlato anche del suo futuro che potrebbe essere anche a tinte viola: “So quanto i ragazzi si stanno sforzando per fare queste prestazioni. Stanno spingendo al massimo anche perché non possiamo fare turn over. L’Europa League non è per noi, i ragazzi hanno fatto un campionato splendido e sono andati oltre le loro possibilità. Rinnovo? Non ho deciso, stiamo parlando ancora”.

0 0 vote Article Rating