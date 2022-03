Non solo Alvarez: spunta un nuovo nome per l’attacco della Fiorentina

Sono tante le riflessioni che la Fiorentina dovrà fare nelle prossime settimane per definire l’attacco del futuro. Il centravanti di proprietà è Arthur Cabral, pagato sedici milioni di euro negli ultimi giorni del mercato invernale e destinato ad essere un punto fermo in futuro. L’incognita maggiore è rappresentata da Krzysztof Piatek, sul cui cartellino la Fiorentina ha un diritto di riscatto pardi a quindici milioni di euro. Il rush finale di stagione, in tal senso, sarà decisivo per il suo futuro.

Il club di Rocco Commisso, però, si sta guardando attorno e continua a seguire da vicino Agustin Alvarez, già trattato a gennaio e poi sfumato per un soffio. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina starebbe seguendo anche un giovane talento della Serie B. Si tratta di Manuel De Luca, che ha segnato dieci gol con il Perugia: il cartellino del classe ’98, però, è di proprietà della Sampdoria.