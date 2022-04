Non solo Castrovilli, anche per Vitale un infortunio al ginocchio. Per Panico c’è anche un’altra infortunata di lusso

Al comunicato del gravissimo infortunio di Gaetano Castrovilli, ne è seguito purtroppo un altro in casa Fiorentina Femminile. Nell’amichevole disputata contro l’Arezzo, la calciatrice Francesca Vitale ha riportato un trauma simile a quello del n°10 di Italiano, mentre la Boquete ha subito una distorsione che potrebbe tenerla lontana dal campo in quest’ultima e cruciale fase di campionato per le ragazze di Patrizia Panico. Ecco il comunicato:

“ACF Fiorentina informa che venerdì scorso, in occasione dell’amichevole con l’Arezzo, due atlete hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco. Veronica Boquete, per un trauma distorsivo di I grado della caviglia destra (iniziate le terapie del caso). E Francesca Vitale per un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Quest’ultima è stata sottoposta nella mattina odierna ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La calciatrice sarà sottoposta nel corso dei prossimi giorni ad intervento chirurgico ricostruttivo”.