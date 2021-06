Non solo Estevez, la Fiorentina ha messo gli occhi su un altro centrocampista dello Spezia

Nel pomeriggio di ieri vi avevamo raccontato di un possibile interessamento della Fiorentina per l’ormai ex centrocampista dello Spezia Nahuel Estévez, che rientrerà all’Estudiantes dopo l’esperienza in prestito in Liguria (LEGGI QUI). Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com la società viola avrebbe fatto un sondaggio anche per un altro centrocampista che ha giocato con Italiano la scorsa stagione. Si tratta del classe 1995 Léo Sena, che quest’anno con lo Spezia ha collezionato 16 presenze, schierato sia come regista che come mezzala nel centrocampo a tre bianconero.

Lo Spezia lo ha acquistato a titolo definitivo solo qualche settimana fa dall’Atletico Mineiro per una cifra intorno ai 1,3 milioni.