Non solo Fiorentina, un’altra italiana è sulle tracce di Agustin Alvarez: il punto

L’Inter di Simone Inzaghi non è impegnata soltanto nella corsa Scudetto. La società nerazzurra infatti si sta muovendo sul mercato e tiene d’occhio alcuni gioiellini tra Argentina e Uruguay. Come riporta gazzetta.it ci sarebbe un interessamento per l’obiettivo di Nicolas Burdisso Agustin Alvarez, che era stato ad un passo dalla Fiorentina a gennaio.

La dirigenza dell’Inter aveva già seguito il centravanti del Penarol, in occasione di una missione sudamericana guidata dal braccio destro di Ausilio. Così hanno raccolto informazioni sul 21enne uruguagio, che ha segnato una trentina di gol in Prima Squadra. La Fiorentina quindi non è sola nella contesa del talento latinoamericano che farebbe molto comodo a un reparto che ultimamente non sta facendo sorridere granché Vincenzo Italiano.